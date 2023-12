Tunisie : La réforme du système éducatif sera globale et générale (ministre)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré, ce mardi 26 décembre, que des commissions de diagnostic ont été formées pour diagnostiquer les résultats de la consultation nationale de la réforme du système de l’éducation et de l’enseignement, ayant vu la participation de 580 mille personnes de différentes catégories sociales. « L’on s’inspirera des résultats de cette consultation en matière d’action du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement qui sera mis en place dans les délais les plus proches ».

Ouvrant le forum éducatif tunisien organisé pendant trois jours à Hammamet, Boughdiri a indiqué que la réforme du système éducatif sera globale et générale, et ne se limitera pas à un niveau éducatif bien déterminé, mais touchera, pour la première fois, tous les cycles de l’enseignement.

Il a affirmé la détermination de faire démarrer la réforme dans les délais les plus proches, d’autant qu’elle requiert un certain temps.

S’agissant de la plateforme, Tunis Future School, (L’école de la Tunisie du futur), Boughdiri a expliqué que ce projet consiste à réactiver nombre d’applications mises en place par le ministère de l’Education, pour garantir la qualité du cursus éducatif. Elèves, enseignants et parents auront un identifiant unique pour accéder directement à des services numériques, a-t-il souligné.

Boughdiri a affirmé l’attachement du ministère au dialogue social avec l’ensemble des syndicats, et son engagement à activer l’accord du 23 Mai dernier signé avec la fédération générale de l’enseignement secondaire, dont l’actualisation de la prime scolaire et les promotions…L’on ira de l’avant en matière de concrétisation des revendications des professeurs, si elles sont réalisables, a-t-il dit, signalant que certains revendications matérielles ne pourraient être satisfaites, du fait des difficultés des finances publiques.

