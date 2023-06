Tunisie : Ã‰tablissement en cours de la liste dÃ©finitive pour la distribution des logements sociaux Ã  l’Ariana

Tunisie : Établissement en cours de la liste définitive pour la distribution des logements sociaux à l’Ariana

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est réunie, samedi, avec le gouverneur de l’Ariana, Khaled Nourdi, dans le cadre de l’accélération des procédures de livraison des logements sociaux dans la région d’el-Bokri (gouvernorat de l’Ariana).

La séance a planché sur les procédures liées à l’établissement de liste définitive des bénéficiaires.

Il a été, ainsi, question « des moyens d’accélérer les constats en vue d’établir une liste préliminaire en toute transparence, avant de l’afficher au siège du gouvernorat et des délégations, d’accepter les oppositions, et d’impliquer la société civile dans l’étude de toutes les oppositions, en vue de fixer la liste définitive dans les meilleures conditions », rapporte, en substance, le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

La ministre a appelé à mobiliser tous les moyens humains et matériels, afin d’accélérer les constats, d’examiner les demandes en toute précision, et de distribuer les logements sociaux dans les délais les plus proches, sur la base des critères prévus dans le décret n’o 1124 de l’année 2012.

« Il n’y a pas lieu d’accorder un logement à tout bénéficiaire, ne remplissant pas les critères prévus dans le texte précité », a-t-elle dit.

Le gouverneur a assuré que les constats étaient en train d’avancer, et l’équipe de travail qui en a la charge a été consolidée en vue de parvenir aux résultats escomptés dans les meilleurs délais.

Il a été, par ailleurs, convenu de tenir des réunions périodiques, chaque quinzaine, dans le cadre du suivi de l’élaboration des listes définitives.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait exhorté, récemment, la ministre de l’Equipement à accélérer la distribution des logements sociaux, disponibles depuis des années, et qui sont au nombre de 3937 unités dans différents gouvernorats, dont certains ont été squattés, et d’autres dégradés pour être restés longtemps inoccupés et fermés.

