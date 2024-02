Tunisie : La révision à la hausse du plafond de financement des sociétés communautaires à l’examen

Le développement des mécanismes de financement afin de les adapter aux besoins des sociétés communautaires, la révision à la hausse du plafond de financement, et la création d’un mécanisme de soutien des promoteurs, de manière à leur permettre d’assurer l’auto-financement requis, ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, lundi 19 février 2024, sous la présidence du Secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, en présence du PDG de la banque tunisienne de Solidarité (BTS), et de nombre de responsables du ministère et de la banque.

La rencontre s’est articulée autour de points en lien avec le financement des sociétés communautaires, et l’incitation à investir, selon ce concept, dans des secteurs promoteurs, à forte employabilité, à l’instar des énergies renouvelables, de la technologie moderne, du transport, de la collecte et de la valorisation des déchets…

Il a été convenu au cours de cette réunion de :

*Conférer plus de souplesse aux travaux des commissions régionales, et intensifier la périodicité des réunions, en vue de réduire les délais de traitement des demandes de financement ;

*Organiser une journée de formation pour les directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les chefs des succursales de la BTS.

Le Secrétaire d’Etat a souligné, en préambule, la spécificité du dossier des sociétés communautaires, étant un projet national et un nouveau modèle de développement, requérant un traitement spécifique.

Le PDG de la BTS a indiqué, pour sa part, que la banque est un instrument de soutien aux efforts du ministère et de l’Etat en matière d’entreprenariat. « Des mesures spécifiques sont en train d’être élaborées, comme le lancement d’un numéro vert pour s’expliquer sur le financement des sociétés communautaires, et la création d’un service au sein de la banque, destiné auxdites sociétés », a-t-il fait savoir.

