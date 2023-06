Tunisie : La rÃ©vision de la convention de libre-Ã©change au centre dâ€™une rencontre entre la ministre du Commerce et lâ€™ambassadeur turc

Tunisie : La révision de la convention de libre-échange au centre d’une rencontre entre la ministre du Commerce et l’ambassadeur turc

La coopération économique et commerciale a été au centre de la rencontre hier, mardi 20 juin, entre la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et l’ambassadeur de Turquie à Tunis, Caglar Fahri Cakiralp.

Les deux parties ont souligné la nécessité de rééquilibrer la balance commerciale, marquée par un grand déficit en faveur de la Turquie, à travers la révision de la convention de libre-échange entre les deux pays.

Il a été aussi question de consolider les exportations tunisiennes, et d’en faciliter l’accès au marché turc, outre l’intensification des investissements turcs en Tunisie, notamment, dans le cadre du partenariat dans de nombreux secteurs promoteurs.

La Turquie est le quatrième pays avec lequel, notre balance commerciale est profondément déficitaire (-1310,8 MD), après la Chine (-3304,2 MD), la Russie (-2428,9 MD), et l’Algérie (-2198,6 MD), selon les derniers chiffres de l’INS.

Gnetnews