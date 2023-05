Tunisie : La révision du code des changes au centre d’une réunion ministérielle à la Kasbah

Une séance de travail ministérielle tenue, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a planché sur la révision de la réglementation des changes, laquelle s’inscrit, dans le cadre, du programme national des réformes, annoncé par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement.

La réunion a examiné l’état d’avancement de l’élaboration du projet du code des changes, indique, ce soir, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il était question de la nécessité de la conjugaison des efforts des parties prenantes dans le cadre d’une approche participative, en vue de préparer un code des changes répondant aux aspirations des acteurs économiques pour la relance de l’investissement, l’amélioration du climat des affaires, et l’internationalisation des entreprises afin qu’elles soient au diapason du développement technologique, et de la numérisation des transactions financières avec l’étranger.

Gnetnews