Tunisie : La révision du code des changes, et les relations financières avec l’étranger au centre d’une séance de travail à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, lundi, à la Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à la poursuite de l’examen du projet de loi portant révision du code des changes.

La réunion a passé en revue l’état d’avancement de ce texte, lequel régit les relations financières avec l’étranger.

Le projet de loi s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre du programme national des réformes annoncé par le gouvernement, en vue d’améliorer le climat des affaires et de l’investissement, de promouvoir l’efficacité du dispositif des changes, et d’en simplifier les procédures.

Il vise également à encourager l’afflux des investissements étrangers, à travers l’augmentation de la confiance des acteurs, et l’amélioration de la capacité compétitive de l’entreprise économique, en l’appuyant en vue de reconquérir des marchés extérieurs.

La réunion a recommandé la nécessité d’œuvrer à accélérer l’élaboration de la version définitive du projet de loi, dans les meilleurs délais.

