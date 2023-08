Tunisie : La saison des pluies de retour, importante pluviomÃ©trie les derniÃ¨res 24 heures

Tunisie : La saison des pluies de retour, importante pluviométrie les dernières 24 heures

La saison des pluies est de retour, et est la bienvenue en ces temps de déficit hydrique, où l’on a hâte de rompre avec cet interminable rationnement de l’eau qui nous a beaucoup éreinté en cette saison de chaleur.

Au cours des dernières 24 heures, les vannes du ciel se sont ouvertes pour irriguer de nombreuses régions du pays, à savoir le Kef, Kasserine, Gafsa, Tozeur, Kébili, Médenine, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kairouan.

Le gouvernorat de Médenine a été bien loti, sa délégation frontalière de Ben Guerdane est en tête en termes des précipitations enregistrées ces dernières heures, avec 38 millimètres. Zarzis à enregistré selon les délégations entre 24 et 26 millimètres, et Hassi Jerbi, 18 millimètres.

Tataouine a recueilli, à son tour, des quantités considérables, avec 24 mm à Sammar, 23 mm à Bir Lahmar, et 17 mm à Tataouine Nord.

A Kasserine, la palme appartient à la délégation de Haydra avec 19 mm, talonné par Foussana, 11 mm, ainsi que des quantités variables à travers les autres localités. A Sfax et Kairouan, 15 mm ont été enregistrés à Ghriba, et 12 à Ala.

Les dernières 24 heures ont vu des vents forts, notamment à Thala, 58 km/ heure, Rmeda et el-Borma, 72 km/ heure, Kébili 76 km/ heure et Médenine, 83 km/ heure. Des vents de sable ont balayé Matmata, el-Borma et Médenine.

Certaines régions du pays seront, de nouveau, au rendez-vous avec les pluies ce mercredi 23 août 2023.

Gnetnews