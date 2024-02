Tunisie : La situation foncière des projets de la Sebkha de Ben Gayadha et Taparura examinée

En concrétisation des recommandations de la commission supérieure de réalisation des projets publics, une réunion s’est tenue hier, mercredi 21 février 2024, au siège du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, autour du suivi de la situation foncière des projets d’aménagement de la Sebkha de Ben Gayadha (gouvernorat de Medhia), et celui des côtes Nord de Taparura (gouvernorat de Sfax).

La réunion a permis de présenter l’état d’avancement de la cadence de liquidation foncière des deux projets en question, les problèmes posés, et les solutions à même de les surmonter dans les délais les plus proches.

Le projet d’aménagement du lac Ben Gayadha couvre une superficie de 142 hectares, dont 96.24 % ont fait l’objet de liquidation. La commission d’investigation et de réconciliation du gouvernorat de Mehdia s’est saisi de 3.26 % (12 parcelles d’une superficie de 4.5 hectares).

La superficie restante estimée à 0.5 % est objet d’affaires auprès du tribunal foncier et de suivi.

S’agissant du projet d’aménagement des côtes Nord de Taparura, son périmètre foncier est estimé à environ 420 hectares, et son littoral à 6 Km. Les moyens de parachever l’emprise foncière sur le site du projet en coordination avec la SONEDE, et le Groupe chimique tunisien (GCT), ont été évoqués. Il était question du suivi de l’issue de nombre d’affaires afin que la société chargée du projet puisse prendre possession des fonciers concernés.

Ont été présents à cette réunion des représentants des administrations centrales et régionales du ministère des Domaines de l’Etat, le chargé des contentieux de l’Etat, l’office national de la propriété foncière, des représentants du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, la Société d’Etudes et d’Aménagement de la Sebkha Ben Ghayadha, ainsi que la Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax (SEACNVS), et la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Gnetnews