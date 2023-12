Tunisie : La SNCFT salue l’un de ses employés pour avoir réussi deux prouesses techniques

La Société nationale des chemins de fer tunisiens rend hommage, ce lundi 25 décembre, à l’un de ses techniciens (une nouvelle recrue) pour avoir réussi, à lui seul, à remettre en marche un système pointu, déterminant en matière de régularité des dessertes.

La société relate dans un communiqué que l’un de ses techniciens, récemment recruté, est parvenu, seul, à la mi 2023, au niveau de la gare Erriadh, de remettre en marche un système d’aiguillage des trains reliant Borj Cédria, Erriadh et l’entrepôt de maintenance de Borj Cédria.

Avec la fin de l’année, le même technicien a réussi, au niveau de la gare de Tunis, à remettre en marche les équipements liés au système d’aiguillage électronique de la marche des trains, ce qui a sauvé le système de l’effondrement, et mis fin à leur arrêt récurrent, ce qui a impacté, d’une manière directe, la régularité des dessertes, chose ayant obligé la société à opter pour des solutions manuelles pour garantir la continuité du mouvement des trains.

Ces deux réalisations, une fois toutes les expériences techniques menées, auront contribué directement à garantir la continuité de la marche des deux systèmes, et en ont empêché l’effondrement, outre la compression des coûts exorbitants d’entretien exigés par le fabricant étranger de ces deux systèmes.

La SNCFT salue cette initiative personnelle et encourage l’ensemble de ses employés à lui emboiter le pas, ce qui représentera une lueur d’espoir, à l’heure où la société et le secteur vivent des difficultés et des défis multiples, conclut-elle.

Gnetnews