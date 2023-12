Tunisie : La SNTRI rétablit la ligne reliant Tunis à la délégation de Souk el-Ahad.

Le ministère du Transport annonce le rétablissement par la société nationale de transport interurbain, SNTRI, de la ligne régulière reliant Tunis à la délégation de Souk el-Ahad.

La reprise de cette ligne intervient en réponse aux demandes des habitants de la région de Kébili, parallèlement aux vacances scolaires et universitaires, et celles du nouvel an.

Gnetnews