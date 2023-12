Tunisie : La sociÃ©tÃ© rÃ©gionale de transport de Nabeul rÃ©ceptionne 09 nouveaux bus

Tunisie : La société régionale de transport de Nabeul réceptionne 09 nouveaux bus

La société régionale de transport de Nabeul a réceptionné ce vendredi 29 décembre 09 bus, lui permettant de renforcer son parc, d’améliorer l’offre et de promouvoir la qualité de services, annonce ce soir le ministère du Transport.

Ces acquisitions dont le coût s’élève à 4.5 millions de dinars, représente le premier contingent d’un total de 38 bus, lesquels seront acquis les prochains mois, dont 10 bus confort, 9 bus ordinaires de transport interurbain, et 10 bus ordinaires de transport urbain.

La société exploite des lignes en direction de six gouvernorats actuellement.

La société régionale de Nabeul a mis un programme triennal 2024 – 2026 en vue de développer la productivité des agents, de rationaliser les investissements dans les bus, de consolider les équipements et l’infrastructure, et d’appuyer la maintenance, outre l’amélioration des indicateurs financiers, avec une valeur d’investissement prévue au cours de cette période s’élevant à 22 millions de dinars, dont 78 % sont destinés aux grands projets, soit l’annonce d’un appel d’offres portant acquisition de 30 bus, la réalisation d’un atelier moderne à Nabeul d’une valeur de 12 millions de dinars, et l’aménagement des entrepôts moyennant une enveloppe de 2.3 millions de dinars.

Gnetnews