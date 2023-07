Tunisie : La SONEDE annonce des perturbations et coupures d’eau dans certaines régions de Bizerte

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce ce vendredi 21 juillet, qu’une panne subite s’est produite dans la nuit du Jeudi 20 juillet, au vendredi 21 juillet, sur le canal principal, rayon 500 mm à Bizerte, ce qui a donné lieu à des perturbations et coupure d’eau potable, à Menzel Abderrahmen, Menzel Jmil et les régions supérieures de Zarzouna.

La société prévoit un rétablissement progressif de l’eau ce vendredi même, à partir de 15 heures, une fois les travaux de réparation auront été achevés.

Gnetnews