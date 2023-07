Tunisie : La SONEDE annonce perturbations et coupure d’eau dans des régions du Kef

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce des perturbations et coupure d’eau potable, dans les régions suivantes du Kef : le Kef Ville, Dahmnani, et el-Ksour.

Dans un communiqué rendu public hier soir, la société impute de telles perturbations à une interruption du courant électrique hier mercredi 19 juillet 2023, dans la région de Zouaouine.

Le rétablissement normal de l’eau potable interviendra, ce jeudi 20 juillet 2023 ; une fois le courant électrique rétabli, et l’ensemble des puits de la région remis en marche.

