Tunisie : La SONEDE suspend le système de rationnement de l’eau potable pendant l’Aïd el-Idha

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) fait part de sa décision de suspendre le système de rationnement de l’eau potable pendant la période de l’Aïd el-Idha, à titre exceptionnel, et met à la disposition de ses clients les numéros de ses districts dans l’ensemble des gouvernorats et le numéro vert 80 100 319, pour recevoir les plaintes.

Vu la situation difficile des ressources hydriques de cet été, et la sécheresse que vit le pays pendant des années successives, et face à l’augmentation de la demande de l’eau, le jour de l’Aïd, correspondant cette année avec la hausse des températures, et les fortes pressions sur les ressources hydriques, la société recommande à ses clients de prendre les précautions nécessaires et de reporter les usages secondaires à après 18 heures, le soir de l’Aïd, pour éviter la hausse de la consommation, et le dépassement des ressources existantes.

La société assure que ses services ont procédé aux préparatifs nécessaires pour réduire, autant que faire se peut, les problèmes, et ce en chargeant 1250 agents, dont 950 agents astreints et 300 agents pour assurer les permanences, outre 700 gardiens d’édifices hydriques pour intervenir à temps, et assurer la continuité de l’approvisionnement de l’eau potable.

La société fait observer que l’éventualité que des pannes soient enregistrées au niveau des équipements des réseaux, de 58 mille km de long ; lequel comprend plus de 4 mille édifices hydriques reste posée.

Gnetnews