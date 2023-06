Tunisie : La StratÃ©gie nationale du secteur des mÃ©dicaments discutÃ©e en prÃ©sence de l’OMS et de la Banque mondiale

Tunisie : La Stratégie nationale du secteur des médicaments discutée en présence de l’OMS et de la Banque mondiale

La stratégie nationale du secteur des médicaments et les modes de son financement a été au centre d’une séance de travail hier, jeudi 15 Juin, en présence du représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Ibrahim Zik, des experts de l’OMS à Genève, et de la banque mondiale, ainsi que des représentants des structures concernées au sein du ministère.

Cette séance de travail intervient à l’issue de la visite effectuée la toute dernière période par une délégation d’experts des deux organisations, à nombre d’organismes et établissements concernés par le secteur des médicaments en Tunisie, à l’instar de la pharmacie centrale de Tunisie, et la caisse nationale d’assurance-maladie.

Le ministère de la Santé œuvre en coordination avec les différents intervenants à introduire les règles de bonne gouvernance dans le secteur de la santé, et à réviser les législations, en vue d’instaurer les mécanismes à même de garantir une couverture sanitaire globale, et de fournir les médicaments, a souligné Ali Mrabet.

Le ministre a valorisé le rôle de l’OMS et ses efforts constants en vue de faire réussir les programmes sanitaires en Tunisie, affirmant l’importance du partenariat et de la coopération stratégique avec l’organisation et la banque mondiale, dans de nombreux programmes de santé.

Gnetnews