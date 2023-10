Tunisie : La tour de la citÃ© de la Culture se pare du drapeau palestinien

Tunisie : La tour de la cité de la Culture se pare du drapeau palestinien

La Cité de la Culture de Tunis a été illuminée hier soir aux couleurs de la Palestine.

La tour de ce prestigieux édifice culturel de l’avenue Mohamed V s’est parée du drapeau palestinien et du drapeau tunisien, comme le montre une vidéo postée sur la page du ministère des Affaires culturelles, sous un fond musical de la chanson de Fairouz, Zahret el-Madaen.

La Tunisie affiche un soutien officiel et populaire total et sans conditions avec la cause palestinienne, et s’apprête à acheminer des aides sanitaires et des secours à la bande de Gaza, à l’heure où l’enclave palestinienne fait face à une offensive barbare perpétrée par l’entité sioniste, faisant des centaines de martyrs, et des milliers de blessés parmi les civils innocents, et réduisant des quartiers entiers en champs de ruine.

Le pilonnage israélien intensif intervient en riposte à l’incursion inédite menée par les brigades al-Qassam, aile militaire du mouvement de résistance Hamas, dans les colonies israéliennes, situées à la lisière de la bande de Gaza.

Gnetnews