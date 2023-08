Tunisie : La Transtu a reÃ§u le premier lot des 300 bus d’occasion de la RATP

Tunisie : La Transtu a reçu le premier lot des 300 bus d’occasion de la RATP

La Société des Transports de Tunis a réceptionné, ce week-end, un premier lot de bus d’occasion, dans le cadre du marché d’acquisition de 300 bus usagés auprès de la RATP (Régie autonome des transports parisiens).

Le contingent en question est constitué de 122 bus de type, IVECO IRISBUS, dont 32 bus articulés.

La cargaison était arrivée samedi à l’aube au port de la Goulette. Le deuxième lot, composé de 100 bus, devrait arriver au mois d’Octobre 2023.

La valeur d’acquisition de ces 300 bus d’occasion est estimée à près de 16 millions de dinars, alors que le prix d’un bus neuf est compris entre 400 et 450 dinars, et le bus articulé coûte entre 700 et 750 dinars, précise le ministère du Transport.

Ces bus écologiques sont équipés des normes européennes, Euro 5, ainsi qu’un système automatique, permettant aux personnes à besoins spécifiques d’y accéder, précisément à l’espace qui leur est consacré.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la promptitude du parc de la Transtu, en prévision de la rentrée scolaire et universitaire, et en vue d’assurer de bonnes conditions de transport, pendant l’année scolaire 2023/ 2024.

Gnetnews