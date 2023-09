Tunisie : Les dessertes de la Transtu perturbées, suite à la coupure électrique générale

La Société des Transports de Tunis annonce des retards au niveau des premières dessertes du réseau ferroviaire, les lignes TGM et du métro, à l’issue de la panne électrique survenue la nuit d’hier, mardi, en Tunisie.

La Transtu précise que la marche des premières dessertes requiert, dans de telles circonstances, de nombreuses interventions techniques au niveau des stations électriques relevant de la société au nombre de 23.

Ces opérations portent sur l’inspection des équipements afin de s’assurer de leur approvisionnement en courant électrique, ainsi qu’une intervention au niveau du parc roulant.

Les agents de la société ont mené différentes interventions afin de permettre la sortie des rames et wagons des entrepôts, aux heures mentionnées dans le communiqué ci-dessous.

La société a, par ailleurs, procédé à la hausse des fréquences des bus programmés, afin de consolider l’offre sur les lignes du métro à l’aide des bus, notamment les stations d’el-Mourouj 2 et el-Mourouj 4 (ligne 6), la station al-Intilaka (ligne 5), stations de rabattement Slimane Kahia, et Khereddine Pacha (Ligne 4), station de rabattement du 10 décembre 1948 (ligne 2), outre la consolidation de l’offre sur la ligne du bus n’o 74, en guise de renforts sur les lignes 1 et 6.

Gnetnews