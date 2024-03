Tunisie : La Transtu révèle sa programmation ramadanesque et annonce la création de nouvelles lignes de bus

La Société des transports de Tunis vient de publier sa programmation à l’occasion du mois de Ramadan de l’an 1445 de l’hégire/ 2024. Cette programmation s’inscrit en harmonie avec les spécificités de ce mois et le régime de la séance unique, et est adaptée aux horaires administratifs et à ceux des établissements éducatifs et universitaires.

La Transtu annonce, à cette occasion, la création de nouvelles lignes :



*La ligne 44 E reliant la station de Rabattement Bus – Métro : « 10 décembre 1948 » à l’Ariana, Kalaat al-Andalous, en passant par le centre de l’Ariana, Nkhilat, Jaâfar 1, Jaafar 2, Sidi Omar, Brerja 1, Brerja 2, route Hassan 533. Cette ligne vient en renfort aux lignes 77, 44A, 62A, 27 et 27 E. Un tarif unique sera adopté de 1000 mm et 1500 mm pour le rabattement bus/ Métro.



*La ligne 28 E :

Cette ligne fait la liaison entre Tunis-Marine et le parc des expositions du Kram, en passant par la Perle du Lac, le Lac 1 et le Lac 2, un tarif unique de 1 dinar sera adopté ;

*La ligne 527 B : Cette ligne fait la liaison entre la station Tunis-Marine et le village Nour Jaâfar, en passant par el-Charguia via l’avenue du Maghreb arabe (Z 4), l’échangeur de Tunis-Carthage, la Soukra et Sidi Salah. Un tarif unique de 1 dinar sera adopté.

*La ligne 22 B

Cette ligne assure la liaison de la station Farhat Hached, la place de Barcelone, l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, moyennant un tarif de 500 millimes.

La ligne n’o 31 sera ré-exploitée, il reliera Kalaat al-Andalous et la station Ali Belhouane de Bab el-Khadhra, en passant par le pont de Bizerte, Sidi Thabet, Bjaoua, Oued Ellil, et la route nationale n’o 7, moyennant un tarif de un dinar.

Gnetnews