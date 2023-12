Tunisie: La vente d’huile d’olive à 15DT commence ce vendredi

Le jeudi 14 décembre 2023, lors de son intervention sur le plateau de l’émission « Rendez-Vous 9 » diffusée sur la chaîne Attessia, Moez Ben Amor, directeur commercial de l’Office national de l’huile (ONH), a annoncé la disponibilité, dès ce vendredi 15 décembre 2023, de l’huile d’olive vendue au prix de quinze dinars le litre dans les grandes surfaces, moyennes surfaces et petites surfaces.

En ce qui concerne la quantité disponible, il a précisé que 10 500 tonnes, équivalent à onze millions de litres d’huile extra vierge, seront mises en vente au prix fixe de quinze dinars le litre.

Ben Amor a insisté sur le caractère non lucratif de cette initiative, soulignant qu’il s’agit d’une mesure en faveur des citoyens et affirmant que cela n’aura pas d’impact sur les exportations. Il a également souligné l’importance de faire la distinction entre le marché local et l’exportation afin de préserver la compétitivité du produit sur la scène internationale.

Enfin, il a souligné que l’huile d’olive, en tant que produit agricole, est directement influencée par les conditions climatiques. Il a expliqué que la production mondiale, y compris celle de la Tunisie, est actuellement touchée, entraînant une hausse constante des prix au cours des dernières saisons. Cette augmentation a atteint des niveaux records cette année, provoquant une diminution de la consommation.

Gnetnews