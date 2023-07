Tunisie : L’administration se met à partir de ce lundi 03 juillet au régime de la séance unique

L’administration se met, ce lundi 03 juillet 2023, au régime de la séance unique.

Après la trêve de l’Aïd el-Idha, la masse active rejoint aujourd’hui même les lieux de travail, excepté les juillettistes qui ont choisi de prendre leurs vacances en ce début de saison estivale.

Les horaires d’été commencent donc ce lundi et s’étalent sur deux mois, jusqu’ au 31 août ; de nouvelles habitudes et un nouveau rythme ponctueront le quotidien des uns et des autres.

A part des exceptions spécifiques à certains organismes et structures, en fonction de leur champ d’activité respectif, le temps de travail estival sera le suivant :

*Du lundi à jeudi : De 08 : 00 à 14 : 30 mn ;

*Le vendredi : de 08 : 00 à 13 : 30 mn.

