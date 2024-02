Tunisie : L’AFH s’apprête à construire des cités écologiques, lotissement Ezzahra – Radès en tant que modèle

L’Agence foncière de l’Habitat a organisé les 13, 14 et 16 février 2024, des ateliers de travail, dans le cadre de l’activation de la charte des cités écologiques.

Ces rencontres ont permis d’évoquer les différents mécanismes devant être adoptés, en vue d’activer le cadre de référence et le guide des procédures de la charte des cités écologiques en matière de réalisation des futurs projets de l’AFH. Elles ont été ponctuées par des interventions autour de l’importance ces cités écologiques, répondant aux besoins effectifs, notamment face aux changements climatiques en Tunisie, et leurs répercussions, lesquels exigent une méthode participative entre les différentes parties prenantes.

Des expériences en matière d’aménagement urbain durable, et de cités écologiques ont été présentées.

Au terme des travaux, des mesures et recommandations pratiques ont été présentées, quant à la manière d’appliquer la charte des cités écologiques, dans certains projets d’habitation, à l’instar du lotissement Ezzahra – Radès, en tant que modèle, reposant, principalement, sur la valorisation des ressources naturelles existantes sur les sites en question, ainsi que le recyclage et la valorisation des déchets et eaux usées.

Cette initiative a été organisée par l’AFH, sous l’égide du ministère de l’Equipement, avec un financement conjoint du ministère de la transition écologique français, de l’Agence française de développement (AFD), de l’Institut de la région parisienne, du Programme des nations-unis pour le développement (PNUD), de la coopération suisse…, en présence des représentants de l’AFH des différents gouvernorats, ainsi que des ministères de l’Environnement, de l’Economie et de la Planification, des Finances, des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de l’Agriculture, et autres organismes du secteur du logement.

