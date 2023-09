L’Ambassade US annonce l’ouverture des candidatures pour le programme Tomorrow’s Leaders pour des jeunes tunisiens

L’Ambassade des Etats-Unis à Tunis annonce, ce vendredi 29 septembre 2023, l’ouverture des candidatures pour le programme Tomorrow’s Leaders de l’Initiative de Partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI). Date limite de candidature : 30 novembre, 2023.

Le programme Tomorrow’s Leaders offre des bourses d’études de premier et de deuxième cycle à des étudiants exceptionnels issus de milieux socio-économiques défavorisés, lesquels représentent la diversité culturelle, religieuse et géographique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour obtenir des licences et des masters dans des universités américaines de la région, indique l’ambassade des Etats-Unis dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Les étudiants de premier cycle peuvent également étudier pendant un semestre aux États-Unis, et les étudiants de deuxième cycle ont la possibilité de participer à des assistanats de recherche. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 30 novembre 2023.

Depuis plus de 16 ans, le programme MEPI Tomorrow’s Leaders, financé par le département d’État américain, s’est associé à des universités américaines de premier plan dans la région, notamment l’Université américaine du Caire, l’Université américaine de Beyrouth et l’Université américaine libanaise. Dans ces universités de renom, les étudiants auront l’occasion de développer leurs capacités de pensée critique, leur créativité et leurs compétences en matière de leadership afin de relever les défis auxquels sont confrontées leurs communautés et le monde. En plus des cours, les participants ont accès à des stages, au mentorat des professeurs et à des ateliers conçus pour renforcer leur potentiel de leadership. Une fois rentrés chez eux, les étudiants rejoignent un réseau croissant de plus de 1 000 anciens participants au programme qui servent de leaders dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Le programme Tomorrow’s Leaders couvre les frais de scolarité et les droits d’inscription aux programmes académiques, le logement universitaire, une allocation mensuelle d’entretien, une couverture d’assurance, une allocation pour les manuels et d’autres dépenses liées à la participation au programme.

Le programme est ouvert aux élèves de terminale ou aux candidats ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires en 2023, ainsi qu’aux étudiants diplômés qui répondent notamment aux critères suivants : Citoyenneté ou nationalité tunisienne, Solides références académiques, Maîtrise de l’anglais écrit et parlé, Maturité, adaptabilité et potentiel de leadership.

Les candidats devront être en mesure de commencer le programme en août/septembre 2024, et de démontrer des besoins financiers basés sur les politiques d’aide financière de MEPI et de l’université d’accueil.

Pour plus d’informations sur les modalités de candidature, y compris les critères spécifiques pour les programmes de premier et de deuxième cycle, voir la fiche d’information ci-jointe sur les liens suivants : https://www.tomorrowsleadersprogram.org/, ou help@tomorrowleadersprogram.org

D’après Communiqué