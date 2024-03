Tunisie : L’ambassadrice de Norvège en Tunisie remet ses lettres de créance à Mounir Ben Rjiba

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères a reçu, ce jour 05 mars 2024, Therese Løken Gheziel qui lui a remis une copie de ses Lettres de Créance, en tant qu’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Norvège en Tunisie avec résidence à Alger.

Mounir Ben Rjiba a exprimé à la nouvelle ambassadrice ses vœux de réussite dans sa mission, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de ses fonctions et l’assurant de la disponibilité du département à lui fournir le soutien et les facilités nécessaires pour accomplir sa Mission en Tunisie dans les meilleures conditions possibles.

La rencontre a permis de confirmer le niveau distingué des relations bilatérales et la volonté commune de développer davantage la coopération dans divers domaines.

Il a été, par ailleurs, question de la situation tragique aux territoires palestiniens occupés et du soutien du Norvège à la cause palestinienne et à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.