Tunisie : Zahi décline la stratégie de lutte contre l’analphabétisme, un fléau qui concerne 2 millions de Tunisiens

Le ministre des Affaires sociales a fait état d’une hausse du taux général d’analphabétisme en Tunisie, estimé, selon les chiffres officiels, à 17,7 %, soit l’équivalent de deux millions d’analphabètes. Ce chiffre appelle les parties prenantes à accorder à l’alphabétisation la place qui lui sied, à l’échelle de nos préoccupations et priorités nationales.

Présidant au siège de la bourse de travail à Tunis-Marine, une rencontre à l’occasion de la journée mondiale de l’alphabétisation célébrée le 08 septembre de chaque année, Malek Zahi a indiqué que le gouvernement oeuvre à ramener ce taux à 15.8 %, à l’orée de l’année 2026.

« La lutte contre l’analphabétisme est une affaire nationale qui requiert l’adhésion de l’ensemble des acteurs, dont les secteurs public et privé, et la société civile », a-t-il souligné, expliquant que « le ministère a œuvré à lui consacrer un intérêt particulier, pour sa foi profonde que la lutte contre l’analphabétisme n’est pas moins importante que la lutte contre la pauvreté et autres fléaux ».

« Notre conscience de la gravité du fléau de l’analphabétisme et ses conséquences négatives sur la personne et la société nous incitent à attirer l’attention de l’opinion publique nationale, pour la conjugaison des efforts, et la mobilisation des énergies en vue de le combattre et d’en réduire les conséquences déplorables ».

Il a expliqué que son ministère avait entamé la prise de nombreuses mesures, pour promouvoir l’alphabétisation et l’enseignement des adultes, notamment à travers :

*La mise en place d’une nouvelle stratégie passant de l’alphabétisation et de l’enseignement des adultes à l’enseignement à vie, visant les personnes en abandon scolaire afin de les encadrer ;

*L’actualisation et révision de la stratégie nationale d’alphabétisation et d’enseignement des adultes, dans l’attente de la soumettre à la présidence du gouvernement pour être entérinée ;

*L’Instauration de ponts de partenariat stratégique avec un réseau d’intervenants dans le secteur public, privé et la société civile.

*Le démarrage en coordination avec la confédération allemande de l’enseignement des adultes, du développement des programmes d’enseignement actuellement adoptés, de manière à être en phase avec les changements socioéconomiques, sur le double plan national et international ;

*La stimulation des apprenants en en consolidant les acquis de lecture, et la maîtrise des aptitudes élémentaires, en concrétisation du principe de l’enseignement à vie.

Gnetnews