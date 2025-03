Tunisie: Lancement de la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l’utérus

Dans le cadre de la protection de la santé des jeunes filles, le ministère de la Santé a annoncé l’intégration officielle du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) dans le calendrier national de vaccination. Ce vaccin, essentiel dans la prévention du cancer du col de l’utérus, vise à réduire l’incidence de cette maladie parmi les femmes tunisiennes.

-Les élèves de la 6e année primaire (dans les écoles publiques et privées) bénéficieront de ce vaccin entre avril et mai 2025.

-Les filles non scolarisées âgées de 12 ans pourront recevoir leur dose dans les centres de santé de base à partir du mois d’avril 2025.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à éradiquer le cancer du col de l’utérus, avec un objectif ambitieux : atteindre 90 % de couverture vaccinale chez les filles âgées de 15 ans d’ici 2030.

Le ministère de la Santé rappelle que le vaccin est gratuit, sûr et efficace, et appelle les parents à faire vacciner leurs filles dès maintenant pour leur assurer une protection durable contre cette maladie évitable.

Gnetnews