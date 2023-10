Tunisie : Lancement en novembre prochain de la plateforme nationale, Moubader.tn

La plateforme nationale de l’initiative privée, Moubader.tn, sera lancée en novembre prochain, concomitamment avec la semaine internationale de l’entreprenariat.

Réalisée, en partenariat, avec le programme des Nations-Unies pour le développement, (PNUD), dans le cadre du projet, initiative pour le développement, financé par la Norvège, cette plateforme numérique vise à accompagner les promoteurs à distance, à travers le réseautage des différents intervenants dans le domaine d’entreprenariat, (organismes de soutien, d’accompagnement, de financement), à l’instar de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, l’Agence de promotion des investissements agricoles, l’Office national du tourisme tunisien, l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, la banque tunisienne de solidarité, la banque de financement des petites et moyennes entreprises, outre des différents intervenants, associations, organisations et agences de coopération internationale…

La plateforme, Moubader.tn, vise à faire connaitre les différents services présentés par les organismes concernés, en termes de programmes d’accompagnement, d’encadrement et de financement, outre les mesures nécessaires pour accéder aux différents services et incitations mis en place par l’Etat, en vue de relancer l’investissement, indique, en substance, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle dans un communiqué.

Ce portail permet, également, aux promoteurs d’entrer en contact avec les représentants des organismes concernés, afin d’avoir des réponses à leurs questions, et de prendre connaissance de l’état d’avancement de leur dossier.

Moubader.tn donne, par ailleurs, la possibilité de s’informer sur les différents programmes d’autonomisation économique, et les moyens d’y participer et d’en bénéficier, ainsi que des différentes manifestations liées à l’entreprenariat, organisées différents intervenants.

Une réunion consacrée au suivi des derniers préparatifs du lancement de cette plateforme s’est tenue, vendredi dernier, sous la présidence du chef du cabinet du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jemmali.

