Tunisie : L’anticyclone perdure, aucun changement Ã  l’horizon

Tunisie : L’anticyclone perdure, aucun changement à l’horizon

L’anticyclone perdure sur nos contrées, aucun changement ne semble poindre à l’horizon.

A l’instar de plusieurs parties du monde, la Tunisie est face à un automne sec et chaud, les pluies coutumières de cette saison se font attendre, et la sécheresse est plus que préoccupante.

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 13 Octobre, par un ciel dégagé à peu nuageux dans la plupart des régions.

Les températures seront comprises entre 27 et 34°.

Le vent est faible à modéré, la mer est globalement peu agitée.