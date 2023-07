Tunisie : L’Assemblée adopte en plénière le projet de loi créant l’agence nationale du médicament

L’Assemblée de représentants du peuple a adopté hier, en séance plénière, le projet de loi n’o 001/2023, portant création de l’agence nationale du médicament et produits de santé, dans son intégralité, à 111 voix favorables, 11 abstenions et une opposition.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a déclaré que « la création de l’agence nationale du médicament est un projet national pionnier, qui va permettre de développer le dispositif du médicament, en assurant la bonne gouvernance de ce secteur névralgique, à travers l’unification des différents organismes impliqués ».

Ce projet garantira, par ailleurs, toutes les procédures inhérentes aux étapes de production des médicaments, et leur distribution en vue d’en assurer la disponibilité et en garantir la qualité.

Le nouveau texte prévoit la création de cet établissement public à caractère administratif qui veille, lors de l’accomplissement de ses missions, à garantir la transparence en matière de gestion des médicaments et produits de santé, contribue à proposer la politique nationale en matière de médicalement, et octroyer ou proposer l’octroi d’autorisations, conformément à la législation en vigueur, en matière de fabrication, d’enregistrement, d’importation, d’exportation, de distribution, et de commercialisation des médicaments et produits de santé.

Comme elle aura à accorder les autorisations pour la réalisation et le contrôle des essais cliniques, conformément à la réglementation en vigueur…

Gnetnews