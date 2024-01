Tunisie : L’AssemblÃ©e attend de se voir confier le code de l’eau et autres textes pour examen (Bouderbala)

Tunisie : L’Assemblée attend de se voir confier le code de l’eau et autres textes pour examen (Bouderbala)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné l’intérêt accordé par la Tunisie au secteur de l’eau, évoquant les efforts consentis depuis l’indépendance, notamment en termes de construction des barrages, d’intérêt accordé à l’infrastructure, saluant les efforts de nombreuses personnalités nationales ayant jeté les fondements solides de la politique hydrique en Tunisie.

Ouvrant les travaux de la journée d’études autour de la sécurité hydrique en Tunisie face aux changements climatiques, organisée par l’académie parlementaire, Ibrahim Bouderbala a indiqué que la mise en place d’un secrétariat d’Etat à l’eau est la meilleure illustration de l’action continue, dans le cadre de la préservation des ressources hydriques, de leur bonne exploitation et gestion.

Il a évoqué « l’intérêt accordé par l’Assemblée à la question de l’eau soit en termes d’études, ou de diagnostic, ou à travers l’examen des projets de loi en lien avec le secteur », soulignant que l’Assemblée aspire se voir confier ces textes en vue d’en approfondir l’examen, et de les étudier, en prime le code de l’eau.

Cette journée d’études vise à approfondir le dialogue autour du sujet de l’eau, en présence de toutes les parties prenantes, en examinant les stratégies à même de réaliser la sécurité hydrique, et les moyens de préservation de la richesse hydrique et sa meilleure exploitation et gestion.

Gnetnews