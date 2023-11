Tunisie : L’Assemblée poursuit ce lundi les débats budgétaires, selon le programme préétabli

L’Assemblée poursuit ce lundi 17 novembre ses plénières consacrées à l’examen du projet du budget de l ‘année 2024.

Ce matin, c’est autour du projet du budget du ministère du Commerce et du Développement des exportations d’être examiné dans l’hémicycle, avec lecture du rapport de la commission, débat général et puis réponse de la ministre, et vote du projet du budget.

La plénière de l’après-midi sera consacrée à l’examen du projet du budget du ministère des Technologies de la Communication, toujours avec le même procédé.

Le débat général sera ouvert à l’issue de la lecture du rapport. S’en suivra la réponse du ministre et le vote.

