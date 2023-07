Tunisie : L’Assemblée tiendra une série de plénières de dialogue avec le gouvernement

L’Assemblée des représentants du peuple annonce la tenue de plénières de dialogue avec le gouvernement.

En réponse aux demandes liées au sujet de la migration irrégulière d’une part, et aux secteurs vitaux, d’autre part, le bureau de l’Assemblée, tenue hier dans sa réunion périodique sous la présidence de Brahim Bouderbala, a programmé des séances de dialogue avec le gouvernement.

La première plénière aura lieu le 26 juillet, et concerne un dialogue avec le ministre de l’Intérieur.

La deuxième prévue le 27 juillet verra un dialogue avec le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Alors que la troisième qui aura lieu le vendredi 28 juillet, concerne un dialogue avec la ministre du Commerce et du développement des exportations.

Le parlement tiendra, également, le 17 juillet 2023, une plénière de dialogue avec la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et une seconde le 24 juillet, pour un dialogue avec le ministre de la Jeunesse et du Sport.

Le bureau de l’Assemblée a examiné le temps de parole accordé à chaque député pour poser sa question.

Le bureau parlementaire a examiné la décision de la plénière du 11 juillet, de remettre deux projets de loi à la commission du Tourisme, de la Culture, des services et de l’Artisanat, afin de présenter deux nouveaux rapports à leur sujet, pour qu’ils soient rediscutés lors d’une prochaine séance plénière.

Gnetnews