Tunisie : L’association des jeunes avocats appelle à « la désobéissance fiscale »

L’association tunisienne des jeunes avocats réitère son « refus absolu de la loi de finances de l’année 2023, et de toutes les dispositions qui y sont inscrites ».

L’ATJA qui dit « suivre, avec vive consternation, le cours des évènements la dernière période et la montée de la cadence des atteintes contre les avocats et les restrictions qui leur sont imposées, en les visant par une loi de finances 2023 inique, ainsi que par des comparutions anarchiques dont ils font l’objet, fait assumer au parquet l’entière responsabilité de la montée de la cadence des agressions contre les avocats eu égard au laxisme clair envers les agresseurs ».

L’association des jeunes avocats appelle les structures dirigeantes des professions libérales « à proclamer la désobéissance fiscale, comme premier pas pour la défense de la justice fiscale réelle ».

L’ATJA exprime sa « solidarité absolue avec Me Ayachi Hammami, Me Fethia Khechini et d’autres avocats agressés ou concernés par des poursuites pour leur parole libre, et délègue au comité de défense en son sein, la mission de mener les procédures nécessaires ».

Gnetnews