Tunisie : L’ATTT annonce des dispositions spéciales pour la visite technique vu la grève de ses agents

L’Agence tunisienne de transport terrestre (ATTT) annonce que des dispositions liées aux services de visite technique des véhicules et permis de conduire, ont été prises, à cause de la grève observée par ses agents les mercredi et jeudi, 16 et 17 Mars 2022.

Dans un communiqué paru sur son site officiel, l’Agence indique que les prestations liées à la visite technique des véhicules ont été programmées à des dates ultérieures, y compris les rendez-vous des véhicules bénéficiant de la gratuité de ce service.

Les citoyens pourraient ainsi accéder à la plateforme de visite technique par rendez-vous, via le site web www.attt.com.tn, réimprimer le reçu d’inscription, gratuitement, en vue d’éviter les problèmes pouvant survenir lors du contrôle, pendant la circulation sur les routes.

Ce reçu fait figure de certificat de visite technique jusqu’au nouveau rendez-vous.

S’agissant des examens des permis de conduire, les directeurs régionaux, ont été appelés à reporter les listes programmées pour les épreuves théoriques et appliquées, qui ne peuvent avoir lieu pendant la période de grève, à des dates postérieures, en coordination avec les structures professionnelles, conformément aux mesures en vigueur, fait savoir l’ATTT.

Gnetnews