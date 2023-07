Tunisie : L’ATTT annonce la reprise de ses services à distance

L’agence technique du transport terrestre (ATTT) annonce la reprise de ses services à distance, sur son site :

www.attt.com.tn

L’agence porte à la connaissance de ses clients qu’ils pourraient réserver un rendez-vous pour la visite technique, et effectuer les opérations d’inscription pour les différents examens de permis de conduire et autres services en ligne, via le site en question.

L’ATTT avait annoncé, auparavant, la suspension provisoire de l’ensemble de ses prestations rendues à distance sur son site officiel, dans le cadre des travaux de maintenance en lien avec le registre national, et ce hier, jeudi 20 juillet 2023, entre 14H30 mn à 18H.

Gnetnews