Tunisie : L’audit de la situation du stade olympique d’el-Menzah au centre d’une réunion ministérielle

L’audit de la situation du stade olympique d’el-Menzah a fait l’objet hier, mercredi 22 novembre 2023, d’une séance de travail conjointe, entre la ministre de la Jeunesse et du Sport, et la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, en présence des hauts cadres des deux ministères.

La réunion a été consacrée au suivi de l’état d’avancement de la réalisation du projet, les mesures prises pour en auditer la situation actuelle, et les moyens à même d’éviter tout retard des travaux.

Lors d’une visite, le jeudi 16 novembre, sur le chantier dudit stade olympique, le président de la république avait pointé la lenteur et le grand retard enregistré dans l’avancement des travaux, n’ayant pas dépassé les 15 % plus d’une année après le démarrage du projet alors qu’il devrait en être à la moitié.

« Nous sommes dans une course contre la montre en vue de l’achèvement des travaux dans les délais les plus proches et ce retard est inacceptable », avait-il souligné.

Kaïs Saïed avait, par ailleurs, pointé des failles, ainsi que l’utilisation de matières non conformes aux normes.

