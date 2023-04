Tunisie : L’audition de Noureddine Bhiri a rÃ©vÃ©lÃ© qu’il est poursuivi pour un faux post (Dilou)

Tunisie : L’audition de Noureddine Bhiri a révélé qu’il est poursuivi pour un faux post (Dilou)

Le comité de défense de Noureddine Bhiri annonce que son client est poursuivi pour « un faux post » Facebook.

Dans un communiqué, relayé par la page officielle Facebook de l’avocat Samir Dilou, ledit comité indique qu »il s’est avéré, à l’occasion de l’audition de Bhiri, ce vendredi, devant le juge d’instruction que le post que lui a imputé l’officier de la police judiciaire, est falsifié et factice, et est totalement inexistant, et ce après la comparaison de la teneur erronée dudit post, avec le texte écrit de la déclaration qui lui est imputée, à la date du 08 janvier 2023″.

Le comité de défense rappelle qu’un nouveau bureau d’instruction a été chargé de l’affaire. Le juge n’o 33 ayant été contesté pour s’être empêché de donner l’ordre de soigner le client, bien qu’il ait constaté les blessures, ayant nécessité une intervention chirurgicale pour traiter une fracture au niveau de l’épaule, souligne-t-il en substance.

Ledit comité ajoute « avoir mené tous les constats requis et avoir préparé un dossier complet, en vue d’engager des poursuites contre tous ceux qui sont impliqués dans les crimes contre son client ».

Gnetnews