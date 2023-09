Tunisie : L’autoroute Tunis/ Jelma bloquée, à cause de l’arrêt des carrières qui lui sont limitrophes

Une séance de travail s’est tenue hier, mardi 19 septembre, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat autour de la situation des carrières limitrophes au projet de l’autoroute Tunis/ Jelma, dont l’activité s’est arrêtée il y a un certain temps.

Coprésidée par Sarra Zaâfrani Zenzeri, et Mohamed Rekik, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, la réunion a vu la présence des cadres des deux ministères, ainsi que du directeur général de la comptabilité et du recouvrement au ministère des Finances, et des propriétaires des carrières concernées.

La séance de travail a planché sur le suivi de l’état d’avancement de la mise en application des recommandations ayant émané de la réunion du 04 juillet dernier, ainsi que du règlement des situations en suspens, et les mesures qui ont été prises en vue d’aider les carrières concernés à reprendre leurs activités et à continuer à mettre à disposition les produits de carrière nécessaires au parachèvement de l’autoroute Tunis/ Jelma dans les meilleures conditions.

Les gérants des carrières ont exprimé leurs préoccupations, ce à quoi les deux ministres ont dit leurs dispositions à surmonter ces difficultés et à réunir les conditions appropriées afin que ces carrières reprennent leurs activités dans les délais les plus proches.

Les propriétaires de carrières seront, eux, tenus de régulariser leur situation, en s’acquittant des sommes dues à l’Etat.

Gnetnews