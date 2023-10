Tunisie : Le bateau de croisiÃ¨re, Renaissance, accoste au port commercial de Sfax

Tunisie : Le bateau de croisière, Renaissance, accoste au port commercial de Sfax

Le bateau de croisière, Renaissance, a accosté, ce jeudi 12 Octobre 2023, au port commercial de Sfax, en provenance de Malte, dans une croisière, la première du genre depuis des années, dans la région.

En vue de faire réussir cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’extension et de la diversification de l’offre et des prestations portuaires dans différents ports commerciaux, les services de l’OMMP et le port de Sfax ont œuvré à assurer les meilleures conditions de sécurité, en termes de transit des touristes, leur déplacement à l’intérieur du port, en aménageant des espaces pour les prestations frontalières, annonce l’Office de la Marine Marchande et des Ports, dans un communiqué.

Les services maritimes et portuaires ont été assurés au paquebot, lequel est de 219 mètres de long, et de 30 mètres de large, ainsi que son accostage au Quai.

Cette escale durera 12 heures, suite à quoi le bateau partira vers le port commercial de Sousse, et puis vers celui de la Goulette, fait savoir la même source.

Gnetnews