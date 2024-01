RÃ©conciliation pÃ©nale, lutte anti-dopage et accord Tunisie/ Italie, les trois textes transfÃ©rÃ©s aux commissions parlementaires

Réconciliation pénale, lutte anti-dopage et accord Tunisie/ Italie, les trois textes transférés aux commissions parlementaires

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tenu, ce mercredi 03 janvier sous la présidence de Brahim Bouderbala, a examiné trois projets de loi, a demandé d’en accélérer l’examen et les a transférés aux commissions permanentes spécialisées à savoir :

*Projet de loi amendant le décret-loi n’o 13 du 20 Mars 2022, portant sur la réconciliation pénale et l’affectation de ses recettes (58/ 2023), et a décidé, à l’unanimité, de le transférer à la commission de législation générale ;

*Projet de loi portant sur la lutte contre les produits dopants dans le domaine du sport (59/2023), et a décidé à l’unanimité de le traduire à la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport ;

*Projet de loi portant approbation de l’échange des mémorandums au sujet de l’amendement du protocole d’accord entre le gouvernement tunisien et le gouvernement italien, datant du 25 novembre 2011, pour l’octroi d’une ligne de crédit aux petites et moyennes entreprises (n’o 60/ 2023), et a décidé, à l’unanimité, de le traduire à la commission des finances et du budget.

Gnetnews