Tunisie : Le bureau de l’Assemblée transmet le projet de loi sur la lutte contre l’exclusion financière à la commission des finances

Le bureau de l’Assemblée a examiné lors de sa réunion, de ce jeudi 07 Mars, le projet de loi portant sur la lutte contre l’exclusion financière (n’o 23/ 2024), et a décidé de le remettre à la commission des finances et du budget.

Réuni sous la présidence de Brahim Bouderbala, le bureau de l’ARP a pris connaissance d’une série de questions écrites adressées par des députés à des membres du gouvernement, au nombre de 42, et a décidé de les transmettre aux parties concernées.

Il a, par ailleurs, examiné des écrits issus de députés, liés notamment à des demandes de visites de terrain, et à des questions à caractère social, et a décidé de les transmettre aux parties concernées, selon la nature de la demande et de son sujet.

Le bureau a examiné, à la fin de ses travaux, des sujets liés à son activité internationale, et a pris connaissance de la teneur de la participation d’une délégation parlementaire à la 33ème session du comité exécutif de l’union parlementaire arabe, qui s’est tenue le 13 février à Bagdad, ainsi que la participation de la députée Basma Hamami, au colloque virtuel organisé par le centre parlementaire canadien, autour des textes de loi relatifs à l’approche genre.

