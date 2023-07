Le CEPEX organise la participation tunisienne au salon MARE DI MODA à Cannes

Le CEPEX annonce la participation tunisienne au salon MARE DI MODA à Cannes en France.

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) annonce l’organisation de la Sixième participation officielle de la Tunisie au salon dédié aux tissus et accessoires des secteurs du balnéaire, de la lingerie ‘’ MARE DI MODA ‘’ qui aura lieu du 7 au 9 novembre 2023 au Palais des Festivals à Cannes.

Créé en 2002, ce salon représente une réelle opportunité pour les entreprises du secteur pour des rencontres d’affaires et pour prendre connaissance des dernières nouveautés.

Il s’agit d’une opportunité de découvrir, pendant trois jours, les nouvelles tendances du marché, les couleurs et les différents styles.

L’objectif des organisateurs est de proposer aux acheteurs des produits de haute qualité, lesquels composeront leurs prochaines collections.

La Tunisie ambitionne de se positionner en bonne place dans ce secteur, grâce non seulement à un savoir-faire attesté dans les métiers de la confection et la création, mais aussi à une position géographique privilégiée pour les donneurs d’ordre européen qui bonifie sa compétitivité.

Le CEPEX appelle les personnes qui le souhaitent à s’inscrire sur la plateforme E-CEPEX : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/173 et procéder au paiement des frais de participation d’un montant de 3000 DT pour un module de 9 m² , au plus tard le lundi 24 juillet 2023 via la plateforme du CEPEX.

D’après Communiqué