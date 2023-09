Tunisie : Le CETEC gagnerait à être renforcé pour un meilleur contrôle des projets routiers

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue hier, mardi 05 septembre, en visite au Centre d’Essais et des Techniques de la Construction (CETEC), où elle s’est enquise des conditions du travail au sein de ses différents services.

Cette visite a coïncidé avec l’acquisition de nouveaux équipements de pointe, utilisés dans le domaine des études du béton asphaltique.

Un aperçu a été présenté sur les activités de ce centre, suite à quoi la ministre a écouté les avis, préoccupations et suggestions de ses agents et cadres, au sujet du développement de son action, en optant pour des instruments modernes et développés.

Sarra Zaâfrani Zenzeri a, par ailleurs, souligné la nécessité de préparer une stratégie, puis un plan d’action en vue d’élargir les champs d’intervention du centre, et d’en développer les modes de travail, vu son important rôle en termes d’études techniques, et d’opérations de contrôle menées, à l’aide d’outils techniques de pointe, ce qui permet de développer, considérablement l’infrastructure, entre ponts et chaussées.

La ministre a affirmé la nécessité de la digitalisation de cet organisme, afin d’atteindre les objectifs escomptés.

