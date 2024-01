Tunisie : » Pour une action gouvernementale homogène et efficace, au service de l’unité de l’Etat »

Le chef du gouvernement a présenté hier, mercredi 03 janvier, ses vœux du nouvel an 2024 aux présidents des organismes, entreprises et établissements publics, lors d’une cérémonie organisée au palais du gouvernement à la Kasbah.

Ahmed Hachani a appelé, à cette occasion, à la nécessité de faire montre de sens de responsabilité, et de parfaire la coordination entre les différents services de la présidence du gouvernement, et entre les différents ministères, en vue de consacrer une action gouvernementale homogène et efficace, au service de l’unité de l’Etat et de l’intérêt suprême de la nation.

Gnetnews