Tunisie : CHU Sahloul, premier hÃ´pital public rÃ©compensÃ©

Tunisie : CHU Sahloul, premier hôpital public récompensé

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mardi 09 janvier 2024, au siège de l’Instance nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS), une cérémonie de remise d’un certificat d’accréditation au CHU Sahloul de Sousse, comme premier Centre hospitalo-universitaire couronné, pour s’être inscrit depuis quatre ans, dans le processus de qualité des services et de sécurité des malades, conformément aux standards inscrits dans le guide d’accréditation dans le secteur de santé.

Le ministre de la Santé a souligné l’importance de préserver cette cadence en vue de garantir la qualité des prestations de santé, et la sécurité des malades, et leur conformité avec les standards mondiaux adoptés, et de la bonne gouvernance en matière de gestion des ressources humaines et financières des établissements hospitaliers et sanitaires.

Il a salué les efforts de l’ensemble des professionnels de la santé, à l’hopital Sahloul à Sousse.

Ont été présents à cette cérémonie le directeur général et cadres de l’hôpital de Sahloul, ainsi que le Directeur Général et les cadres de l’INEAS.

