Tunisie : Le code de l’eau prÃ©voit la crÃ©ation d’une instance de rÃ©gulation et la hausse des pÃ©nalitÃ©s

Tunisie : Le code de l’eau prévoit la création d’une instance de régulation et la hausse des pénalités

Le Secrétaire d’Etat à l’eau, Ridha Gabouj, a révélé que le projet de code de l’eau comprend une batterie de mesures structurelles, comportant la création d’une instance de régulation du secteur, et autres dissuasives, prévoyant des sanctions en cas d’atteinte à l’eau, pouvant aller jusqu’à la prison, si nécessaire.

Dans sa réponse à une question relative aux grandes lignes du projet du code de l’eau, lors d’un entretien avec la TAP, il a indiqué que le projet qui a été soumis, récemment, à un conseil ministériel restreint, pourrait être soumis à un conseil des ministres dans les délais les plus proches.

Il a ajouté que le projet a comporté la création d’un conseil supérieur de l’eau, rattaché à la présidence du gouvernement, outre l’octroi d’un plus grand espace aux régions, pour discuter le dossier de l’eau, au niveau de commissions régionales, et unifier la gestion de l’eau potable et de l’évacuation sanitaire.

Le responsable a affirmé que le projet de code a procédé à la révision à la hausse des contraventions, afin qu’elles aient plus d’impact, d’autant que les amendes imposées actuellement ne répondent pas aux besoins.

Ridha Gabouj a souligné l’importance de la protection du domaine public de l’eau, à travers la création d’une agence qui en a la charge, outre la gestion de ce qui est en lien avec les inondations et les saisons de sécheresse.

