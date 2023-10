Tunisie : Le comitÃ© de pilotage de l’audit intÃ©gral des recrutements et titularisations se rÃ©unit Ã  la Kasbah

Tunisie : Le comité de pilotage de l’audit intégral des recrutements et titularisations se réunit à la Kasbah

Le comité de pilotage chargé d’établir un audit intégral des recrutements et de la titularisation dans la fonction et institutions publiques s’est réuni, ce lundi 09 Octobre, au palais du gouvernement de la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Cet audit concerne, outre la fonction publique, les recrutements et titularisations effectués dans les instances, entreprises et établissements publics, les sociétés à participation publique, et l’ensemble des organismes publics, réalisés du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021.

Cette réunion intervient en application des dispositions du décret n’o 591 de l’année 2023, du 21 septembre 2023.

Gnetnews