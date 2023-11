Tunisie : Le comitÃ© de soutien Ã  la rÃ©sistance palestinienne appelle Ã  un rassemblement jeudi devant l’ambassade britannique et l’ARP

Tunisie : Le comité de soutien à la résistance palestinienne appelle à un rassemblement jeudi devant l’ambassade britannique et l’ARP

La comité national de soutien à la résistance palestinienne appelle à un rassemblement protestataire, demain jeudi 02 novembre 2023, devant l’ambassade britannique à 10 heures, et devant l’Assemblée des représentants du peuple à 12 heures.

Le comité a organisé de nombreuses manifestations à Tunis et dans les régions intérieures, en signe de condamnation des carnages perpétrés à Gaza, ayant fait, depuis le 07 Octobre, des milliers de martyrs, de blessés, de déplacés, et une dévastation sans précédent des bâtiments, cités et quartiers d’habitation à Gaza.

Tout cela dans une enclave sans électricité, sans eau, sans carburant, où l’aide humanitaire arrive au compte-goutte.

Le rassemblement de demain devant le parlement coïncide avec la discussion, en plénière parlementaire de la proposition de loi incriminant la normalisation avec l’entité sioniste.

Gnetnews