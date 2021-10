Tunisie : Le commissaire agricole de Sidi Bouzid, et autres employÃ©s arrÃªtÃ©s

Tunisie : Le commissaire agricole de Sidi Bouzid, et autres employés arrêtés

Le substitut du procureur du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jabeur Ghénimi, a déclaré ce vendredi 01er octobre que le parquet a ordonné aujourd’hui de placer en détention préventive le commissaire régional de l’Agriculture de Sidi Bouzid, le comptable, ainsi que des administratifs du Commissariat pour « corruption présumée, plus précisément, faux et usage de faux, et utilisation par un fonctionnaire public de sa qualité pour détournement d’argent public ».

L’arrestation des suspects précités intervient après que « des soupçons de corruption aient été dénoncés audit commissariat, portant principalement sur le recrutement de travailleurs de chantiers, d’une manière illégale et contraire à la réglementation en vigueur », a-t-il souligné, dans une déclaration médiatique.

Des documents notamment des fiches de paie ont été falsifiés, des fonds publics extorqués, et des privilèges indus ont été accordés à plusieurs personnes.

La police judiciaire a été chargée de mener les investigations nécessaires dans cette affaire, et les personnes en question seront traduites lundi en justice, a-t-il indiqué.

