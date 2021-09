Tunisie : Le Conseil de l’ordre judiciaire dénonce une campagne de diffamation, et dit avoir ouvert les dossiers de corruption de sa propre initiative

Le Conseil de l’ordre judiciaire dénonce ce mardi 21 septembre la campagne de diffamation et de dénigrement contre ses membres, ce qui constitue « une faute » qui contrevient au respect des institutions constitutionnelles.

Réuni au siège du Conseil supérieur de la magistrature, le COJ considère cet état de fait, comme le résultat des positions de ses membres, ayant traité les dossiers disciplinaires, en toute indépendance et impartialité.

Le Conseil de l’ordre judiciaire dit avoir pris l’initiative, de son propre chef, d’ouvrir l’ensemble des dossiers liés aux soupçons de corruption financière, sans l’intervention d’aucune partie, et ce depuis août 2019.

Comme il a décidé lors de son audition tenue le 24 novembre 2020 que le parquet du tribunal de première instance de Tunis, et l’inspection générale du ministère de la Justice se saisissent des fuites liées à des crimes présumés liés aux affaires des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, et des soupçons de crimes inhérents à des affaires terroristes et de corruption financière.

Le Conseil rappelle avoir annoncé les vacances au niveau du pôle judiciaire économique et financier, et du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et est déterminé à y pourvoir lors d’un mouvement lié auxdits pôles, lequel est indépendant du mouvement judiciaire originel.

Il considère que la rapidité et l’efficacité dans la manière de statuer sur les dossiers de corruption financière requièrent la mise en place du département technique prévu par la loi.

Le COJ réclame d’être respecté comme une autorité constitutionnelle garante de la bonne marche de la justice et son indépendance, affirmant qu’il s’en tient en matière d’examen du parcours professionnel des magistrats au principe d’égalité des chances, à la transparence, la compétence, et l’impartialité.

Gnetnews